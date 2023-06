Twee keer op stage en met een berg geld de (Belgische) transfermarkt op: zo bereidt Vincent Kompany zijn Premier League-debuut met Burnley voor

kompany en sterkhouder Benson stomen zich klaar voor een seizoen in de Premier League. — © Burnley FC

Het is nog maar eind juni en Burnley begint maandag al aan het tweede deel van de voorbereiding. Het is duidelijk: Vincent Kompany (37) schakelt nog een versnelling hoger om klaar te zijn voor de Premier League. “Ik denk dat we genoeg vakantie gehad hebben.” En ondertussen stelt hij zelf zijn kern samen, met opnieuw extra aandacht voor de Belgische markt. Zo bereidt King Kompany het nieuwe seizoen voor.