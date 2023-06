Lotte Kopecky had het ondanks machtige sprint niet altijd onder de markt: “Ik moest mijn momenten kiezen en soms was het gokken”

Lotte Kopecky tegen de rest. Zo werd het BK wielrennen bij de vrouwen vooraf aangekondigd. De koers draaide uit op een massasprint en daar had de rest uiteindelijk weinig in de pap te brokken. Kopecky kroonde zich zo voor de derde keer in haar carrière tot Belgisch kampioenen. “Ik was heel content na elke kilometer die achter de rug was.”

LEES OOK. Lotte Kopecky sprint met de vingers in de neus naar de zege en is voor de derde keer Belgisch kampioen

“De koers viel uiteindelijk beter mee dan gedacht”, stak Lotte Kopecky van wal. “Ik was vaak in het voordeel omdat er verschillende grote blokken waren die de tegenaanvallen konden neutraliseren. Want ikzelf kon niet op alles reageren.”

Kopecky had het zonder ploeggenotes niet onder markt. “Ik moest mijn momenten kiezen. Soms dacht ik ’Shit, nu gaat er niemand’. Dan moest ik wel zelf gaan. Het was soms gokken, want iedere inspanning die ik leverde was een stuk van mijn sprint dat ik verloor. Ik was daarom heel content na elke kilometer die achter de rug was.”

Uiteindelijk kwam de verwachte massaprint er gewoon. Daarin kwam Kopecy al vroeg op kop te zitten. “Feniks trok naar voren en ik wilde in het wiel zitten. Maar zo zat ik tegen de wind in al vanaf 350, 400 meter op kop. Ik wachtte uiteindelijk op het bord van de 200 meter, en daarna twijfelde ik niet meer. Ik kijk er naar uit om straks in de Tour in de nationale driekleur te rijden.”