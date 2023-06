Door merg en been ging het Oekraïense volkslied dat werd gebracht door de sopraan Olesya Kalityuk die zelf moest vluchten voor de oorlog en in Pelt verblijft. — © gvb

Pelt

In Pelt loopt sinds zondag een bijzondere fototentoonstelling die nadien nog over de hele wereld te zien zal zijn. ‘They fight for us too’ toont de oorlogsgruwel in Oekraïne vlak na de Russische inval aan de hand van een 80-tal foto’s door Oekraïense fotografen.