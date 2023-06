Heusden-Zolder

Een korte maar intense brand heeft zaterdagochtend een woning in de Kerkenblookstraat in Heusden onbewoonbaar gemaakt. De brandweer werd om 8 uur gealarmeerd en arriveerde snel ter plaatse, maar het vuur had zich al verspreid in het aaneengesloten huis. De oorzaak van de brand is nog onbekend, hoewel vermoedens bestaan dat een opgeladen batterij de boosdoener is.