Dolgelukkige Puck Pieterse kroont zich tot Europees kampioen mountainbike, Belgen spelen geen rol van betekenis

Puck Pieterse heeft zich op de Europese Spelen in het Poolse Krakau tot Europees kampioene mountainbike gekroond. De Oostenrijkse Mona Mitterwallner pakte het zilver, de Zwitserse Sina Frei vervolledigde het podium. Viervoudig wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot uit Frankrijk werd pas 19de.

Mountainbikester Emeline Detilleux is zondag op de 16e plaats geëindigd in de cross-country tijdens de Europese Spelen in Polen. De 40-jarige Githa Michiels, die eind augustus de fiets aan de haak hangt, gaf op. Belgisch kampioene Detilleux strandde op 4:13 van de winnares.

Pieterse won dit seizoen al twee keer Wereldbekermanches en is nu dus ook de beste op het Europees kampioenschap. De nog maar 21-jarige Nederlandse wist met haar emoties geen blijf toen ze de finish overkwam. Ook de nummers twee en drie waren tevreden met hun podiumplek.

