Romain Febvre triomfeert in GP van Sumbawa in MXGP, Belg Lucas Coenen wint in MX2

De Fransman Romain Febvre (Kawasaki) heeft de Grote Prijs van Sumbawa in Indonesië in de MXGP-klasse gewonnen. In de tiende WK-manche van het seizoen won Febvre de tweede reeks, na een tweede plaats in de eerste.

De Spaanse WK-leider Jorge Prado (GasGas) eindigde op de tweede plaats na een eerste en een derde stek. Het podium werd vervolledigd door de Zwitser Jeremy Seewer (Yamaha), derde in de eerste en tweede in de tweede reeks. Er verscheen geen Belg aan de start. Brent van Doninck (Honda) revalideert nog na een val in de GP van Letland.

Prado behoudt de koppositie in de WK-stand met 505 punten. Febvre staat op de tweede plaats met 404 punten. Jeffrey Herlings (KTM) is derde met 386 punten. De Nederlander is out met een gebroken nekwervel.

Eerder op de dag triomfeerde Lucas Coenen (Husqvarna) in de MX2-categorie in Sumbawa, zijn eerste GP-zege op dit niveau.

Binnen een week staat de volgende GP op het programma, eveneens in Indonesië. Dan komen de motorcrossers in actie in Lombok.