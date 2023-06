Dodentol na zware raketaanvallen op Kiev gestegen naar vijf

De dodentol na de Russische luchtaanvallen op Kiev van zaterdag is gestegen naar vijf. Dat heeft de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad gemeld. Er zijn ook verschillende gewonden

Zaterdag was sprake van drie doden, maar er zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin. Een appartementsgebouw werd geraakt in het district Solomjanski, waarbij drie verdiepingen schade opliepen.

De aanval was een van de zwaarste van de laatste tijd op Kiev. De aanklager in de hoofdstad is een onderzoek naar oorlogsmisdaden gestart.

