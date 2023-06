Alba Torrens is de vedette van de Spaanse ploeg. — © AFP

Vanavond werken de Belgian Cats in de Sloveense hoofdstad Ljubljana de finale van het EK af. Om een eerste keer goud te pakken op een Europees kampioenschap moeten de Cats voorbij Spanje. Dat is een wereldmacht in het internationale basketbal met sterren als Alba Torrens, lang ploeggenote van Emma Meesseman bij Ekaterinburg.