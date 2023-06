Er is een aardbeving met een kracht van 6.0 geregistreerd ten zuiden van de eilandstaat Tonga in de Stille Oceaan. Dat heeft het Amerikaanse geologische instituut USGS gemeld.

De beving deed zich voor rond 11.15 uur Belgische tijd. Even later werd een tweede beving vastgesteld van 5.4. Er is geen tsunamiwaarschuwing verspreid.