Antiquair Patrick Van der Vorst, bekend van ‘Stukken van mensen’, tot priester gewijd in Londen

Patrick Van der Vorst (52), de antiquair die u vooral zal kennen van het Play4-programma Stukken van Mensen, is zaterdag tot priester gewijd. De naar Londen uitgeweken kunstexpert besloot vier jaar geleden om zijn leven compleet om te gooien en zich ten dienste te stellen van de katholieke Kerk. De priesterwijding vond plaats in de Westminster Cathedral in de Britse hoofdstad, waar Patrick intussen al 27 jaar woont en werkt.

De gewezen antiquair besliste vier jaar geleden dat het welletjes was geweest en liet zijn oude leven voorgoed achter zich. Van der Vorst, die al zijn hele leven gelovig is, gaf gehoor aan de stem van God en trok naar Rome om te studeren als seminarist voor het bisdom van Westminster. “Er blijft iets mij altijd in die richting trekken”, zei de kunstdealer hierover in een interview aan kerknet. “Zelfs al doe je allerlei dienstwerk, het is nooit genoeg. Die roep gaat dieper en is er altijd geweest. Bovendien is er gewoon nood aan priesters. Als we van God en de Kerk houden, moeten wij allemaal overwegen of we in zekere zin zo’n keuze willen maken. Zeker niet dat ik die nood in mijn eentje wil of kan oplossen, maar ik hoop toch dat een extra paar handen kunnen helpen en dat ik samen met mijn collega-seminaristen een verschil kan maken in de toekomst.”

Roeping

Hoewel hij het geloof altijd al in zich heeft gedragen, zette hij pas op 48-jarige leeftijd de stap om zich voor 100% te engageren voor de kerkgemeenschap.“Mijn roeping is vandaag niet fundamenteel anders dan 25 jaar geleden, maar mijn excuses zijn op”, gaf hij in datzelfde gesprek te kennen. “De roep is sterker en dwingender geworden. Ik noem mezelf geen late roeping, maar een laat antwoord. Beroepsmatig heb ik alles bereikt waar ik ooit van droomde. In de Kerk doe ik zoveel als ik kan. En toch ontbreekt er iets. Ik wil dichter bij God komen.”

En vandaag, vier jaar later, was het dan eindelijk zover. Stukken van Mensen-presentatrice Evy Gruyaert en oud-collega’s Sofie Van de Velde en Bie Baert tekenden present in de Londense kerk waar ze de bijzondere mijlpaal van de kersverse priester bijwoonden. “En plotseling... was Patrick Priester...”, schrijft het gezicht van het kunstprogramma bij een reeks foto’s van het grote moment.

Sotheby’s

Voor dat hij als jurylid opdraafde in het bekende antiekprogramma, had Van der Vorst er een lange carrière opzitten als kunstschatter en -handelaar. De Belgische Brit begon als klerk bij het veilinghuis Sotheby’s, om er een paar jaar later directeur te worden. Op zijn 39ste werd hij zelfstandige. In die periode heeft Van der Vorst twee toonaangevende internetplatformen opgezet, Paddle8 en Value My Stuff, waar zijn topexperts binnen de 48 uur een schatting geven van een aangeboden kunstwerk.