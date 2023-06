EUROPESE SPELEN. Taekwondoka Sarah Châari stoot door naar kwartfinales, Barral en Ingenito vijfde in vrije routine synchroonzwemmen

Een nieuwe dag op de Europese Spelen in Polen, met opnieuw veel Belgen in actie. Volg hun prestaties en andere opvallende gebeurtenissen vanuit Krakau op deze pagina!

Sarah Châari naar kwartfinale

Taekwondoka Sarah Châari heeft zich zondag geplaatst voor de kwartfinales in de categorie tot 62 kilogram op de Europese Spelen in Polen. De achttienjarige Châari, het eerste reekshoofd, versloeg in Krynica-Zdroj de Zweedse Tindra Elin Andersson (N.16) met 2-0.

In de kwartfinales neemt Châari het op tegen de Letse Jolanta Tarvida (N.9). Châari is in haar categorie de regerende wereldkampioene en nummer 1 van de wereld.

Synchroonzwemmers Barral en Ingenito vijfde in vrije routine

Renaud Barral en Lisa Ingenito, de Belgische deelnemers aan het artistiek zwemmen, zijn zaterdag op de vijfde plaats geëindigd in de competitie vrije routine voor gemengde duo’s (op zeven teams).

In Oswiecim kregen Barral en Ingenito een score van 139.7814 achter hun naam, 70.6104 minder dan de Spaanse winnaars Dennis Gonzalez Boneu en Emma Garcia Garcia (210.3918). De Italianen Giorgio Minisini en Lucrezia Ruggiero (171.9874) werden tweede, de Britten Ranjuo Tomblin en Beatrice Crass (163.9688) derde.

Donderdag werden Barral en Ingenito zesde in de technische routine. De wedstrijden in Polen golden ook als Europees kampioenschap.

Barral en Ingenito schonken België dit voorjaar met brons op de wereldbeker in het Canadese Markham een allereerste medaille op internationaal niveau in het synchroonzwemmen. Vorig jaar greep het Belgische duo op het EK twee keer nipt naast een medaille, met een vierde en vijfde plaats.