Lotte Kopecky beseft dat het anders koersen wordt op BK zonder ploegmaats: “Het is zoals het is, maar ik voel me toch wel eenzaam”

Ze koerst al het hele seizoen bij het superieure SD Worx, maar vandaag zal Lotte Kopecky het alleen moeten klaarspelen op het BK wielrennen in Izegem. Andere Belgische ploegmaats heeft ze namelijk niet. “De koers zelf in handen nemen zal niet mogelijk zijn.”

“Het is zoals het is. Ik kan er niet veel aan veranderen”, vertelt Lotte Kopecky. “Maar ik voel me toch wel eenzaam. Het is anders koersen dan ik al het hele seizoen doen bij SD Worx. Het zal vandaag zaak zijn om op tijd te zijn en hopen dat de wedstrijdsituatie niet al te negatief is. Ik zal de koers meer moeten ondergaan. De koers zelf in handen nemen zal niet mogelijk zijn.”

De Kemmelberg wordt niet aangedaan op het BK voor de vrouwen. “Ergens is dat jammer. Anderzijds ligt die voor ons toch te ver van de finish om echt een belangrijke rol te spelen. Of het mogelijk is dat het geen massasprint wordt? Zeker. Ik denk zelfs dat de kans groter is dat het geen massasprint wordt.”

Kopecky zelf hoopt voort te raken met een klein groepje. “Dat is makkelijker te controleren”, verduidelijkt ze. “Maar dat zal niet evident zijn. Moest het toch een massasprint worden, kijk ik vooral naar Julie De Wilde en Marith Vanhove.”

In het verleden werd Kopecky al twee keer Belgisch kampioene, vandaag hoopt ze een derde trui aan haar verzameling toe te voegen. “Door er dit seizoen niet mee te rijden, besefte ik pas wat de waarde is van zijn Belgische trui. Ik zou het wel fijn vinden om er volgend jaar terug in Vlaanderen mee mogen te rijden.”