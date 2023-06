Alieu Fadera is tweede zomeraanwinst van KRC Genk: “Fan sinds mijn eerste dag in België”

KRC Genk heeft zijn tweede zomeraanwinst officieel beet. De 21-jarige Gambiaan Alieu Fadera komt over van Zulte Waregem en zette in de Cegeka Arena zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen.

Fadera was vorig seizoen een van de lichtpuntjes bij Zulte Waregem, dat naar de Challenger Pro League degradeerde. De flankaanvaller speelde 33 wedstrijden voor Essevee en was daarin goed voor zeven doelpunten en zeven assists. “Alieu is een veelbelovende speler die perfect past in onze filosofie”, klinkt het bij Dimitri de Condé, Head of Football bij KRC Genk. “Voor beide partijen is dit de ideale stap. We zijn ervan overtuigd dat hij bij KRC Genk de volgende stappen kan zetten in zijn professionele voetbalcarrière.”

“Sinds mijn eerste dag in België ben ik al fan van KRC Genk en het mooi voetbal dat ze elke week op de mat brengen”, zegt de Gambiaan op de website van zijn nieuwe club. “Ik heb veel matchen van hen gezien op tv en kan niet wachten om zelf deel uit te maken van de ploeg. Via mijn ex-ploegmaats heb ik veel positiefs gehoord over de waarden en normen van de club. De keuze was dan ook snel gemaakt.”

Tweede zomertransfer

Met zijn snelheid en dribbels speelde Fadera zich in de kijker van meerdere clubs in binnen- en buitenland. Zo genoot hij ook interesse van onder meer Club Brugge, Standard en Burnley. Maar het is dus Genk dat zijn slag thuishaalt. Blauw-wit anticipeert zo op een mogelijk vertrek van assistenkoning Mike Trésor. De kersverse Rode Duivel wordt genoemd bij onder andere Lille en Burnley.

Bij aanvang van de week van 3 juli wordt Fadera samen met de andere internationals in de Cegeka Arena verwacht om bij de rest van de groep aan te sluiten voor de voorbereiding. Fadera is de tweede zomertransfer van KRC Genk. Eerder haalde de vicekampioen ook al Joris Kayembe bij Charleroi. In het dossier van doelman Hendrik Van Crombrugge mikt blauw-wit op een uitleenbeurt, daarover wordt nog altijd onderhandeld met Anderlecht. Verder zijn ze in de Cegeka Arena nog op zoek naar een diepe spits.