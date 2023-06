Lewis Capaldi heeft opnieuw last van stemproblemen tijdens optreden op Glastonbury

Zijn passage op Glastonbury moest eigenlijk een kleine comeback zijn, schrijft BBC, nadat de zanger drie weken lang alle shows moest annuleren om te herstellen na problemen met zijn gezondheid.

Maar het liep zaterdagavond niet van een leien dakje. “Glastonbury, het spijt me heel erg. Ik ben een beetje boos op mezelf. Ik verontschuldig me echt. Jullie zijn allemaal naar hier gekomen en mijn stem is echt aan het wegzakken”, zei hij, in de eerste van vele verontschuldigingen. Tegen het einde van zijn set was hij nog nauwelijks te horen. Tijdens Someone You Love, bleef de zanger grotendeels stil, terwijl het publiek voor hem de ontbrekende delen invulde.

“Ik heb het gevoel dat ik de komende weken weer een kleine pauze zal nemen. Dus jullie zullen me waarschijnlijk de rest van het jaar niet veel meer zien. Maar als ik terugkom en als ik jullie zie, hoop ik dat jullie nog steeds naar ons willen kijken.”

LEES OOK. RECENSIE. ‘Lewis Capaldi: how I’m feeling now’ op Netflix: De kille machine achter de aimabelste popster***

Tourette

De zanger sprak in het verleden al over enkele gezondheidsproblemen. Afgelopen jaar deelde hij mee dat hij de diagnose van het syndroom van Gilles de la Tourette had gekregen. De druk die hij ervaart door de bekendheid, het touren en de media-optredens hebben daar een averechts effect op, zei hij nog.

Begin juni meldde hij in een statement dat hij verschillende optredens zou annuleren om uit te rusten voor Glastonbury. “De afgelopen maanden zijn zowel mentaal als fysiek vol geweest,” schreef hij. “Ik ben sinds Kerstmis niet meer echt thuis geweest en op dit moment heb ik moeite om alles onder controle te krijgen.”

“Ik moet een moment nemen om uit te rusten en te herstellen, om op mijn best te zijn en klaar voor Glastonbury en alle andere ongelooflijke shows die eraan komen, zodat ik nog lang kan blijven doen waar ik van hou.”

Capaldi was duidelijk geïrriteerd door zijn stemproblemen op het festival, maar de fans bleven hem tot het einde steunen.

(sgg)