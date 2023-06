Bilal El Khannouss opent Africa Cup U23 met zege na dramatisch slot met twee VAR-interventies

Marokko heeft de Africa Cup U23 zaterdagavond afgetrapt met een 2-1-overwinning tegen Guinee. De Marokkanen, met KRC Genk-middenvelder Bilal El Khannouss de volledige wedstrijd op het veld, hadden in de absolute slotfase twee VAR-interventies nodig om de zege over de streep te trekken.

De Marokkaanse U23 van bondscoach Issame Charai (ex-STVV) strijden de komende twee weken in eigen land voor de eindzege én drie rechtstreekse tickets voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

De jonge ‘Leeuwen van de Atlas’ begonnen alvast met een zege aan het toernooi, maar veel scheelde dat niet. Tegen Guinee kwamen El Khannouss en co net voor de rust op achterstand nadat doelman Bellarouch in de fout ging op een vrije trap van Bah. In de 68ste minuut hing Ezzalzouli vanop de stip de bordjes in evenwicht. El Khannouss had met een knappe pass in de opbouw een belangrijk aandeel in die gelijkmaker.

Het duel leek af te stevenen op een gelijkspel, maar dat was buiten de VAR gerekend. Die kwam in de extra tijd nog twee keer tussen. Eerst legde hij de bal op de stip na een handsbal van een Guineeër op de rand van de zestien. Ezzalzouli aarzelde niet en trapte zijn tweede strafschop van de avond binnen: 2-1 in minuut 98. Guinee zette alles op alles en maakte zelfs nog gelijk, maar opnieuw kwam de VAR tussenbeide voor een handsbal.

Het bleef zo 2-1. Drie belangrijke punten voor Marokko, dat de komende dagen nog Ghana (27 juni) en Congo-Brazzaville (30 juni) treft. Eindigt Marokko in de top 2, dan duurt het toernooi tot minimaal 7 juli.