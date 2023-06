Bouchez is volgens Paul Magnette ook in de regering ‘dood gewicht’: “Kunnen perfect een andere meerderheid vormen”

Als het imago van de federale Vivaldi-regering zo besmeurd is, dan is dat volgens Paul Magnette de schuld van MR-voorzitter Bouchez. “We kunnen ook verder met een andere meerderheid”, zegt PS-voorzitter die meteen ook een duidelijke boodschap heeft voor de Vlaamse partijen.

“Hij heeft van in het begin ruzie gemaakt, beslissingen gekritiseerd, hervormingen tegengehouden”, zegt Magnette over de voorzitter van coalitiepartner MR. “In het VTM-programma ‘Special Forces’ werd Bouchez door een van de instructeurs het ‘dood gewicht van de groep’ genoemd. Wel, ik kan het niet beter verwoorden. De regering heeft te veel energie en tijd verspild aan hem.”

Ook over de langverwachte fiscale hervorming acht Magnette een akkoord nog altijd mogelijk. Alle partijen, met uitzondering van MR, zijn het eens over de grote principes volgens hem. Wat betreft de PS-voorzitter “moet je de MR niet meer macht toedichten dan ze heeft. Als Bouchez alles gaat blokkeren, dan hebben we ook andere opties. De MR is niet incontournable. We kunnen ook perfect een andere meerderheid vormen met Les Engagés.”

Kinderbijslag herfederaliseren

De PS-voorzitter heeft ook voor de Vlaamse partijen die mikken op meer regionale bevoegdheden na de verkiezingen een duidelijke boodschap. “Wij gaan niet praten over confederalisme, met geen enkele partij. Wij willen België weer sterker maken. De regio’s hebben intussen meer dan genoeg bevoegdheden. Het is tijd om enkele domeinen weer te federaliseren, de kinderbijslag bijvoorbeeld.”

Nu Vlaams Belang in de peilingen forse opgang maakt, herhaalt Magnette het PS-standpunt dat er met die partij sowieso over niets gesproken zal worden. “Als zij Vlaamse onafhankelijkheid willen, dan moeten zij maar een referendum organiseren. Dat is de enige democratische procedure. En misschien is het wel eens tijd om dat te doen. Ik meen het. Volgens mij zal 80 à 90 procent van de Vlamingen néén zeggen. Dan kan dit debat eindelijk de prullenmand in.”