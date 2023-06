Tiktokker kondigt wel héél uitzonderlijke zwangerschap met verloofde in gevangenis aan: “zwanger geraakt via de post”

Een Amerikaanse vrouw heeft recent het blijde nieuws van haar zwangerschap aangekondigd op Tiktok. Weinig opmerkelijk, ware het niet dat haar verloofde momenteel in de gevangenis zit. Volgens het koppel raakte de vrouw zwanger met sperma die ze van haar man kreeg via de post.

Tiktok-influencer Nesha publiceerde een video van een positieve zwangerschapstest, met de tekst: “Mijn opgesloten verloofde en ik proberen zwanger te worden via de post”. In de video is ook haar verloofde, bijgenaamd Twinoo, te zien in een gevangenisuniform.

Veel van haar volgers zijn sceptisch, maar Nesha toont stap voor stap hoe de bevruchting plaatsvond: met een ovulatietest om op het juiste moment te proberen en een kegelvormig toestel om het zaad in te brengen.

Met haar video inspireert Nesha blijkbaar nog andere vrouwen die een vriend of echtgenoot in de gevangenis hebben. “Vertel me meer. Mijn man moet nog twee jaar doen”, klinkt het in de reacties. (jvbo)