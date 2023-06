Eén gewonde bij schietpartij in Maastricht, politie zoekt naar voortvluchtige schutter met helikopter en arrestatieteam

De politie kreeg zaterdagavond rond half tien een melding van een schietpartij bij een woonwagenkamp op de Koffiemolenweg in Maastricht, vlak over de grens bij Veltwezelt. Daarbij is één persoon gewond geraakt.

Over de ernst van de verwondingen bij het slachtoffer is nog niets bekend. Wel dat deze persoon per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.

De politie is direct een klopjacht gestart op de voortvluchtige dader. Daarvoor is de omgeving van het woonwagenkamp afgezet. In de zoektocht naar de vuurwapengevaarlijke schutter werd een politiehelikopter en een arrestatieteam ingezet. Er is echter nog geen verdachte aangehouden. In een Facebookbericht roept de politie getuigen op om zich te melden.