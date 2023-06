Pitabezorger overleden bij frontale botsing in Lokeren

Bij een frontale botsing in de Beerveldestraat, de verbindingsweg tussen Lokeren Heiende en Beervelde, is zaterdagavond rond 19 uur een dode gevallen.

De bestuurder van een kleine personenwagen Toyota week er ter hoogte van tuincentrum Achten om nog ongekende redenen van zijn rijvak af en kwam daarbij frontaal in botsing met een voertuig dat uit de tegenovergestelde richting kwam. Door de klap belandde het voertuig op zijn dak. De bestuurder overleed ter plaatse. Een gekende pitazaak uit het centrum van Lokeren bevestigde later op de avond dat het om één van hun chauffeurs ging. De man was op weg om maaltijden aan huis te bezorgen. Hij laat een echtgenote en drie jonge kinderen na.

Het tweede voertuig belandde door de klap tegen de afsluiting van het tuincentrum. De bestuurder van die wagen werd ook naar het ziekenhuis overgebracht ter controle.

Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De Beerveldestraat werd in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.

© ivan elegeert

(later meer)