Barstensvol stadsplein geniet van Noordkaap en Daan op dag twee van Genk on Stage

Ook zaterdag, de tweede dag van Genk on Stage, is er eentje die in het collectieve geheugen blijft hangen. Met dank aan Noordkaap en Daan. Maar ook heel wat andere bands hebben het driedaags muziekfestival weer een niveau hoger gelift.

Genk on Stage blijft één van de grootste publiekstrekkers in Limburg. Gratis toegang is uiteraard een overtuigend argument. Maar als de affiche niet goed zit dan is ook het succes ondermaats. Dat was geenszins het geval op de tweede dag van de 41ste editie van Genk on Stage. Het groeide gestaag.

© Cn

In de namiddag waren er al heel wat toeschouwers en vooral kinderen om op de voor hen voorziene plek zich eens goed te laten gaan. De zon deed haar werk en ook dat had het Rode Kruis enigszins mee. Geen overdreven interventies en ook wel eens een festivalganger die boven zijn theewater zat, maar al bij al viel het goed mee. Mede-organisator en schepen van Genk Karel Kriekemans weet dat de vernieuwing werkt. “Het driedaags festival is met vijftien podia iets groter dan voorgaande jaren”, zegt Kriekemans. “En we zien dat onze formule werkt. Er is heel veel ruimte gecreëerd voor Genkse bands. Daardoor is er ook de grote affiniteit met het publiek. We hebben gemerkt dat de mensen zich hebben geamuseerd. En dat is ook voor ons het belangrijkste.”

© Chris Nelis

Zonnecrème

Burgemeester Wim Dries blikt met een gelijkaardige tevredenheid terug. “Ja, er zijn wildplassers geweest en ook cannabisgebruikers”, zegt Dries. “Daar waar nodig is werd ook een pv opgesteld. Maar voorts zijn er geen noemenswaardige incidenten geweest. Gelukkig maar. Doorgaans is Genk on Stage een muzikaal event dat voor een zorgeloze surplus zorgt.”

Het liep ’s avonds dik aan van het volk. Op het Evenementenplein, maar vooral ook op het Stadsplein. Daar stonden immers Noordkaap en wat later op de avond Daan op de planken. Groepen waarvoor - ja sorry - het ietwat oudere publiek zich in kon vinden. Een barstensvol stadsplein dus. Extra ingrepen waren er niet nodig. De fans hebben zich duidelijk geamuseerd.

© Boumediene Belbachir

En dan op naar dag drie, de laatste van Genk on Stage. Ook die belooft erg zonnig te worden. Muziekliefhebbers krijgen dan ook het advies om zich goed voor te bereiden. De stad voorziet zonnepetjes, crème en extra water en houdt zich ook zondag paraat om mensen bij te staan daar waar nodig.

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir