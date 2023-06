REACTIES. Julie Vanloo in tranen na historische finale van Cats: “Kon precies niet meer functioneren”, Delaere: “We gaan voor goud”

“Op het einde kon ik precies niet meer functioneren”, gaf een Julie Vanloo in tranen mee bij Sporza. “Ik was een beetje bezweken onder de druk. De Fransen bleven maar komen en wij waren misschien al een beetje moe. Maar kijk, we did it! Ik heb er altijd in geloofd, uiteraard. Vanaf minuut 1 hebben we erin geloofd. Het enige wat ik op het einde dacht, is: ik wil die finale. Een paar belangrijke rebounds en verdedigende acties hebben op het einde het verschil gemaakt.”

Vanloo was finaal andermaal van goudwaarde met enkele belangrijke scores. “Ik vond dat ik wat nerveus aan de match startte. Ik miste wat open shots en lay-ups. Emma (Meesseman, red.) kwam naar mij en zei: “Blijven schieten, dan zullen ze wel vallen”. En kijk ik heb dat gedaan, het is gewoon fantastisch.”

Antonia Delaere: “Tien jaar voor gewerkt”

Van bij het begin van het toernooi hebben we gezegd dat we voor de finale wilden gaan. Nu we er staan, willen we die ook winnen. Ik denk dat we nu wel even mogen feesten maar nadien weer moeten focussen op Spanje”, vertelde ze na afloop.

“Frankrijk was enorm agressief, maar we konden in de eerste helft wel een stevige bonus op het scorebord zetten. Ja, in de tweede helft kwamen ze fel opzetten. Het was nipt, maar we behielden het overzicht. Dit is prachtig. Na twee bronzen medailles gaan we op ons zevende groot toernooi op een rij en op een vierde EK naar de finale. We kwamen voor meer dan brons en hebben nu al minstens een zilver. We gaan morgen echt voor goud. Spanje is uiteraard een ervaren ploeg die al veel finales speelde. Maar dit geeft ons een boost. Ja, tien jaar geleden begonnen we hier in Slovenië met enkele stages. Toen kwalificeerden we ons niet voor grote toernooien. Het is fijn dat we daar de basis legden en nu in Ljubljana op de finale van een EK staan”, besloot de 28-jarige.

Bondscoach Rachid Méziane: “Ik wil hen één voor één feliciteren”

“De speelsters verdienen echt om hier te staan. Ik ben bijzonder trots op hen, de manier waarop ze de voorsprong hebben vastgehouden, het verschil hebben gemaakt en hoe ze het vooraf afgesproken plan hebben uitgevoerd, is fantastisch. Zeker na een fysiek en mentaal loodzware partij. Ik wil ze één voor één feliciteren”, vertelde de Franse bondscoach, die tijdens de “gekke wedstrijd” ijzig kalm bleef aan de zijlijn. “Ik probeer hen op die manier ook kalm te houden”, zei hij daarover.

Emma Meesseman: “Geen paniek gehad”

“Alle emoties zijn er geweest, zowel op als naast het veld. Alle mensen die er gekomen zijn, het is prachtig om dit samen met hen te beleven. De steun was onbeschrijflijk. Op een gegeven moment probeerden we eerder niet te verliezen dan te winnen. Dat mogen we niet doen, zeker niet tegen Frankrijk. We moeten gewoon ons eigen spel blijven spelen. Belangrijk dat we het tempo blijven houden. Maar paniek heb ik niet gehad”, concludeert Meesseman.

Allemand: “Dit is prachtig”

“Dit is historisch, magnifiek... We kunnen alleen maar trots zijn op onszelf. Ik kan het amper geloven”, stamelde Julie Allemand. “We waren sterk en zijn als team blijven presteren. Na rust werd het moeilijker, maar we zijn blijven strijden. Achterin kwamen we onder enorme druk te staan. Frankrijk speelde zeker zijn wedstrijd, maar België staat er dit jaar gewoon. We hebben zeker het maximum gegeven. Als het nog vijf minuten langer had geduurd, was Frankrijk ons nog voorbij gegaan. Maar we hadden voor rust een voorsprong uitgebouwd en dat maakte het verschil.”

Bij de rust stonden de Fransen nog veertien punten in het krijt, maar die achterstand knabbelden ze langzaam maar zeker weg. “Op 4:30 van het einde bleef er nog een voorsprong van zeven punten over, maar ze komen terug. Dat besef je en dan weet je dat het op details zal aankomen, dat het een secondenspel zal worden. Frankrijk had de situatie nog kunnen omdraaien, maar dit EK is van ons. Sinds de start van het toernooi, hebben we getoond dat we hier onze plaats in de finale hebben.”

In die finale wacht zondagavond Spanje. “Deze finaleplaats is nu al historisch. Of het nu tegen Spanje, Frankrijk of Hongarije is, we willen gewoon goud en daar gaan we ook alles aan doen. Zelfs met zilver zouden we blij zijn, maar dit is nu eenmaal een team vol winnaars en die willen voor de eerste plaats gaan. We geloven erin.”