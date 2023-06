Anna (25) laat flesje met bericht achter in oceaan, negen jaar later ziet ze man terug die het vond: “Net een film”

“Het klinkt als een mop, maar het is 100% waargebeurd”: Zo begint Anna Molinari (25) met haar filmachtig verhaal op TikTok, dat meer dan 8 miljoen keer werd bekeken. Negen jaar geleden trok de Amerikaanse op een zeereis richting de Bahama’s. Tijdens de tocht kon ze haar telefoon niet gebruiken, dus om de tijd te doden, schreef ze een brief die ze in een fles in de oceaan gooide. Anna stond er verder niet meer bij stil, tot ze twee maanden later een brief kreeg van een jongen die haar fles had gevonden.

Zijn naam was Summer Mattingly (27), die tijdens een vistocht het gele opvallende dopje van de fles had opgemerkt. In eerste instantie dacht hij dat het om iemands testament ging, maar dan ontdekte hij het tegenovergestelde. Hij schreef een brief terug naar Anna, en maanden later zouden ze elkaar voor het eerst ontmoeten voor een etentje.

In de jaren die volgden, lukte het niet meer om af te spreken. Ze woonden te ver van elkaar en Anna had verschillende jobs die haar een tijdlang in haar thuisstad hielden. Tot ze vorige week een gaatje vond om terug naar haar vakantiehuis op het eiland Outer Banks te trekken.

Ze nodigde Summer uit om een dagje te gaan vissen op de boot waarop hij negen jaar geleden de fles had gevonden. Maar hem alleen ontmoeten durfde ze niet, dus nodigde ze prompt haar zus, moeder, grootmoeder, beste vriendin en diens moeder uit. “Ik hoop dat ik hem niet afschrik”, lacht ze nog.

Ondertussen hebben de twee een heerlijke dag achter de rug, al kan Anna nog steeds niet geloven dat het haar overkwam. “De wereld is kleiner dan je denkt, het zit vol met verrassingen”, klinkt het op Instagram.

Anna en Summer op hun vistocht vorige week — © @annamolinstinct

Anna en Summer: 2015/2023 — © @annamolinstinct

(lvdw)