Familie maakt bekend dat Nederlandse ex-profrenner Lieuwe Westra stierf aan overdosis, maar: “Het wielrennen heeft zijn leven verlengd”

Via Freddy Haak, naast woordvoerder van de familie ook een jeugdvriend en vroegere fietsmakker van Westra, en Thomas Sijstma - die de biografie ‘Het Beest’ schreef - kwamen er eerder op zaterdag nieuwe details naar boven over de dood van Westra.

Dat de voormalig renner van onder meer Astana door psychische problemen vaak greep naar drank- en drugs, was niet nieuw. Bij het Nederlandse kanaal Omrop Fryslân maakten Haak en Sijstma nu ook bekend dat een overdosis aan de basis lag van zijn overlijden.

Bij de autopsie werden namelijk hoeveelheden slaapmiddelen, crystal meth, XTC en speed in zijn lichaam aangetroffen. Naar verluidt heeft de familie jaar in jaar uit getracht om Westra te bereiken maar kreeg het nooit een bericht terug van hem. Omdat de familie de zaak wil afsluiten, kwamen ze nu met dit nieuws naar buiten.

“Wij konden hem niet meer redden. Dat had hij zelf moeten doen. Hij had zelf die keuze moeten maken”, concludeert Haak. “Zonder het wielrennen was hij misschien al veel eerder overleden”, voegde Sijstma eraan toe. “Dan had hij al veel eerder een verkeerde afslag genomen. Het wielrennen is levensverlengend voor hem geweest. We hebben hem destijds op de fiets gekregen en dat was een grote redding.”