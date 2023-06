Ogier weerstaat aan druk van Rovanperä voor laatste etappe in Rally van Kenia, Thierry Neuville 9e

Voor aanvang van de laatste etappe van zondag zijn er nog twee piloten in de running: de Toyota van de 39-jarige Ogier, achtvoudig wereldkampioen, en de Toyota van de 22-jarige Rovanperä, regerend wereldkampioen en leider in het kampioenschap. De kloof bedraagt 16,7 seconden. Andere piloten als Takamoto Katsuta en Elfyn Evans (ook beiden Toyota) hinken ondertussen meer dan twee minuten achterop.

Thierry Neuville (Hyundai) en de Est Ott Tänak betalen een zware tol in deze afvallingskoers: voor aanvang bekleedden ze nog de tweede en derde plaats in het kampioenschap, nu liggen ze respectievelijk 24 en 8 minuten achter. Neuville moest vrijdag nog opgeven, maar verscheen zaterdag toch weer aan de start in een poging nog wat punten mee te graaien. In de stand staat hij op de negende plaats. Hyundai beleeft een rampzalig weekend en zag zijn kopzorgen nog wat groter worden na de opgave van de Fin Esapekka Lappi door een mechanisch probleem.

Grégoire Munster (Ford Fiesta MK II) moest zaterdag opgeven. Vrijdag had hij afgesloten als negende algemeen en als leider in de WRC2. “Het ging nochtans zo goed”, vertelde Munster. “In KP11 namen we de leiding in de WRC2 weer over, maar in KP12 konden we niet meer van start gaan vanwege mechanische problemen. Hopelijk kunnen we er morgen/zondag weer bij zijn om nog ervaring op te doen en wat punten te sprokkelen.”