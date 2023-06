STVV wint oefenpot tegen Dessel met 3-0: Koita goed voor twee treffers, ook Filippov doeltreffend

STVV oefende zaterdag op Stayen tegen Dessel, dat vorige maandag de trainingen hervatte en drie oefensessies onder nieuwe coach Bart Janssens (ex-STVV) in de benen had. De Kanaries begonnen meteen met veel drang naar voren, onder impuls van Aboubakary Koita, die onder Fink in een aanvallende rol werd uitgespeeld. Koita opende snel de score, met een afgeweken schot werd het 1-0. Kansjes op de 2-0 kwamen er ook via Bocat en Kaya, maar ook Dessel kreeg mogelijkheden. Mbenza-Kuti en Geukens staken de neus aan het venster, Coppens redde. Pas op slag van rust sloeg STVV opnieuw toe. Koita – de enige STVV’er waarmee de bezoekers echt moeite hadden – werd afgestopt op de rand van de zestien. De vrije trap die hij versierde trapte hij knap met een boogbal tegen de netten: 2-0.

© Dick Demey

Vlak na de pauze trapte een gretige Filippov de 3-0 binnen. De Oekraïner speelde in de rug van Amerikaanse tester Zahiroleslam. Die maakte bijna de 4-0 even na het uur na een goede voorzet van Fabinho vanop rechts, de redding van bezoekende doelman Geladé was fraai. Teuchy mikte een goeie mogelijkheid vanop links nog op de paal. Goals vielen er niet meer, ondanks pogingen van Zahiroleslam.

© Dick Demey

STVV eerste helft: Coppens, Ananou, Smets, Van Helden, Dumont, Diriken, Van Dessel, Bocat, Steuckers, Koita, Kaya.

STVV tweede helft: Lendfers, Vanwesemael, Mindombe, Francis, Fabionho, Lenoir, Delorge, Teuchy, Nhaili, Filippov, Zahiroleslam.

DESSEL: Geladé, Verbeek, Kasmi, Vandersmissen, Versmissen, Mbenza-Kuti, Geukens, El Ansri, Smolders, Kolen, Massoudi. Invallers: Coeckelbergs, Goor, Van Beylen, Boons, Linders, L. Pauwels, R. Pauwels, Dillen, Janssens.

Doelpunten: 3’ Koita 1-0, 45’ Koita 2-0, 47’ Filippov 3-0.

Scheidsrechter: Marnic Claes.

Toeschouwers: 400.

© Dick Demey

© Dick Demey

© BELGA

© Dick Demey

© Dick Demey