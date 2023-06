De Jonge Duivels winnen best van Portugal om kwartfinales te bereiken op EK: ontdek hier de scenario’s

Na een nieuw gelijkspel op het EK U21 is het in de derde en tevens laatste groepsmatch zo goed als van moeten voor de Jonge Duivels. De scenario’s om de kwartfinale te bereiken.

De Belgische beloften van bondscoach Jacky Mathijssen hebben tot dusver twee punten gesprokkeld na een 0-0 tegen Nederland en een 2-2 tegen Georgië. Momenteel levert dat de tweede plaats op in groep A, omdat het een doelpunt meer gemaakt heeft in vergelijking met Nederland (2 tegenover 1). Dat betekent ook dat de Jonge Duivels virtueel geplaatst zijn voor de kwartfinales, maar in het laatste duel tegen Portugal van komende dinsdag (18u) kan alles nog veranderen.

De beloften gaan naar de kwartfinales:

- bij een zege tegen de leeftijdsgenoten van Portugal. Of ze dat als groepswinnaar doen, zal afhangen van het resultaat tussen Georgië en Nederland.

- bij een gelijkspel tegen Portugal. In dat geval mag Nederland wel niét winnen van Georgië. Om niet uitgeschakeld te worden op basis van doelsaldo mag Oranje bij een gelijkspel niet meer doelpunten maken dan onze Duivels.

Als de Jonge Duivels dinsdag verliezen, is het EK ten einde.