Lanaken

In het weekend van 24 en 25 juni laat Expeditie Natuurpunt alle natuurliefhebbers - via diverse vaar-, fiets- en wandelroutes - kennismaken met de pracht van - hoofdzakelijk - de Limburgse natuur. Met een vernieuwde Maasroute stond in Lanaken dit jaar de Maas centraal. De deelnemers laten zich sponsoren en zamelen op die manier geld in voor meer natuur in Vlaanderen.