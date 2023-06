Caravan uitgebrand in Sint-Truiden

De brandweer Zuid-West Limburg moest zaterdag uitrukken voor een brandgeur in Sint-Truiden. Uiteindelijk ging het om een uitgebrande caravan in Melveren in het Bernisemveld.

“Bij aankomst hebben wij enkel nog kunnen nablussen, want van de caravan bleef haast niets meer over. Of er kwaad opzet in het spel was, is niet duidelijk. Het is ook niet bekend wie de eigenaar van de caravan was”, zegt sectorcommandant Dirk Odeurs. Een getuige ter plaatse beweert dat er weinig beweging rond de caravan was.