50-jarige man in de cel na zware vechtpartij in Lanaken, minderjarige loopt steekwonden op

Bij de zware vechtpartij van vrijdagmiddag in de buurt van het Cultureel Centrum in Lanaken heeft een minderjarige Nederlander verschillende steekwonden opgelopen. Er werd een schroevendraaier gebruikt tijdens de vechtpartij. Een 50-jarige vader en zijn twee zonen werden gearresteerd. De vader zit in de cel.

De vechtpartij begon vrijdagmiddag als een banale discussie tussen jongeren. Maar rond 13.15 uur liep die volledig uit de hand toen een van de jongeren vertrok en iets later terugkwam met zijn vader en 18-jarige broer. De drie raakten onmiddellijk slaags met de groep jongeren. Het was een zware vechtpartij, waarbij ook een schroevendraaier en stenen werden gebruikt als wapen.

Uiteindelijk vielen er vier gewonden: een minderjarige jongen uit Nederland, twee minderjarigen uit Lanaken en een 18-jarige uit Bilzen. De vier slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Drie van hen mochten dezelfde avond nog naar huis, maar de Nederlander was er ernstig aan toe. Hij liep meerdere steekwonden op in zijn rug en arm. De jongeman is niet in levensgevaar, maar zou wel een klaplong hebben opgelopen.

Vader opgesloten

De politie Lanaken-Maasmechelen kwam in groten getale ter plaatse en arresteerde drie personen uit Lanaken. Het ging om de minderjarige, zijn 50-jarige vader en zijn 18-jarige broer. De twee meerderjarigen werden zaterdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De vader werd aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. Zijn 18-jarige zoon werd onder elektronisch toezicht geplaatst. De minderjarige jongeman is ter beschikking gesteld van de jeugdrechter. Het precieze verloop van de feiten wordt verder onderzocht door de politie Lanaken-Maasmechelen. Op dit moment is het nog niet duidelijk wie precies de steken uitdeelde.

