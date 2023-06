Vijf gewonden bij verkeersongeval in Annie Cordy-tunnel

In de Annie Cordy-tunnel in Brussel zijn zaterdagnamiddag vijf personen gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt de Brusselse brandweer. Alle slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar geen van hen verkeerde in levensgevaar.

Het ongeval vond zaterdagnamiddag plaats, in de richting Basiliek. Twee personenwagens botsten daar in nog onduidelijke omstandigheden tegen elkaar. Door het ongeval moest de Annie Cordy-tunnel in de richting van Basiliek afgesloten worden voor het verkeer, terwijl de hulpdiensten het nodige deden.

“In één van de wagens zat een familie van vier personen, in de tweede enkel een bestuurder”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Op vraag van de mugarts werd het dak van een van de auto’s verwijderd om de bestuurder te evacueren terwijl de as hoofd-nek-romp gevrijwaard bleef. De vijf gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis. Gelukkig is iedereen in een bevredigende toestand.”