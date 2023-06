Jonge Duivels tonen (opnieuw) twee gezichten op EK en geven dubbele voorsprong tegen Georgië zomaar uit handen

Een wereld van verschil was het bij de aftrap. Waar er tegen Nederland amper publiek te bespeuren was, was het stadion in Tbilisi dit keer wél aardig volgelopen. De Georgische thuisfans wilden natuurlijk zien of hun beloften na de ietwat verrassende 2-0-zege tegen Portugal konden bevestigen tegen België.

Dat het een andere wedstrijd zou worden dan tegen Oranje, wist ook bondscoach Jacky Mathijssen. Met vier nieuwe namen - Ramazani, Balikwisha, Vranckx en Siquet - beoogde hij offensiever voor de dag te komen.

En zijn beloften gaven daar meteen gehoor aan. De Georgiërs werden achteruit gedrukt door het hoge spel van de Duivels. Op het kwartier plukten ze er ook de vruchten van. Kapitein Aster Vranckx gooide de bal voor doel en daar kon Maxim De Cuyper ongedekt de vroege voorsprong op het bord zetten met een rake kopslag. Domenico Tedesco en Frank Vercauteren zagen vanuit de tribune dat het goed was.

Geen penalty

Het spelbeeld bleef in het voordeel van de Belgen, die ervoor zorgden dat Georgië weinig tot niets gevaarlijks wist te creëren. De dubbele voorsprong leek dan ook slechts een kwestie van tijd. Na een onoordeelkundige interventie van Gagnidze op Balikwisha zou er altijd een strafschop gevolgd moeten hebben, maar de Kroatische ref gaf die niet. Een paar minuten later volgde wel een grote kans voor Largie Ramazani, maar hij duwde van dichtbij naast. Het Georgische doel bleef wel omsingeld, want nadat Balikwisha via het achterwerk van Vranckx de paal trof, pikte De Cuyper het leer onmiddellijk in de draai op. Ramazani knikte zijn voorzet knap tegen de touwen: 0-2. Schaapjes op het droge.

© BELGA

Georgische heropleving

Althans, dat leek het toch na een dominante vertoning in de eerste helft en een Georgië dat achter de feiten aanholde. Maar het thuisland kwam met frisse moed (en enkele verse krachten) uit de kleedkamer. De Duivels wisten plots niet meer waar ze het hadden en tegen het uur veerde het stadion recht. Invaller Tsitaishvili pakte uit met een schitterend schot in de hoek, het eerste tegendoelpunt voor Vandevoordt op dit EK.

De ommekeer leek ingezet, dat voelde je aan alles. Onze beloften moesten meer en meer zwoegen en konden het spel van in de eerste helft helemaal niet meer opbrengen. Waar de kansen voor de Georgiërs in de eerste periode op één hand geteld konden worden, moest Vandevoordt zich nu veel vaker mengen in het strafschopgebied maar de krappe voorsprong bleef wel op het bord.

© BELGA

En de voorsprong had in het slotkwartier opnieuw uitgediept kunnen worden. Charles De Ketelaere werd uitstekend weggestuurd maar trapte zowaar nog naast de kooi van Mamardashvili. Ondanks een puike partij, valt uit zulke kansen af te leiden dat CDK het nodige vertrouwen mist.

Uiteindelijk zouden de Belgen dan ook het spreekwoordelijke deksel op de neus krijgen. In minuut 87 was Guliashvili met het hoofd de kwelduivel van dienst: 2-2.

Met twee punten uit evenveel wedstrijden blijven de Belgen wel in de race voor de volgende ronde. Nederland en Portugal speelden namelijk ook gelijk (1-1). Georgië blijft aan de leiding in groep A met vier eenheden.