VIDEO. Woedende Matteo Trentin steekt middelvinger op na gevaarlijke actie in volle sprint voor Italiaanse titel

Voor de 24-jarige Velasco was het de grootste zege in zijn carrière. Op de erelijst is hij de opvolger van Filippo Zana, die er vanwege een sleutelbeenbreuk niet bij was. Donderdag werd Velasco al vierde in de tijdrit.

Nu haalde hij het na 227 kilometer in Comano Terme in een sprint met zes van Lorenzo Rota van het Belgische Intermarché-Circus-Wanty, die vorig jaar al eens tweede werd. De derde plaats was voor Kristian Sbaragli van Alpecin-Deceuninck. Die laatste deed wel vakkundig de deur toe voor Matteo Trentin, op papier de snelste van de kopgroep. De veteraan van UAE was dan ook woedend en stak zijn middelvinger op richting Sbaragli...