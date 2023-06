Centrum loopt warm voor tweede dag Genk on Stage: 40.000 muziekliefhebbers verwacht

Vrijdag, de eerste van de drie dagen Genk on Stage, kreeg al een positieve beoordeling. Het mooie weer zat er voor iets tussen maar ook de affiche sprak voor zich. Her en der vond de politie een wildplasser en een roker van cannabis maar noemenswaardige incidenten bleven uit. Inmiddels loopt het zonovergoten centrum langzaam helemaal vol. Op het Evenementenplein dikt het goed aan en in de Stationstraat is het nu al drummen om er door te geraken.

Inmiddels is ook bekend dat voor ruim tien procent de betalingen aan eet- en drankstanden de Doe-es-Genk wordt gebruikt. “Neen, het geld dat na Genk on Stage er nog opstaat is niet verloren”, zegt schepen van Economie Toon Vandeurzen. “Je kan die kaart ook nadien bij Genkse handelaars gebruiken. Wie burgemeester Wim Drie en Vlaams minister Jo Brouns aan het werk wil zien moet Er bij zijn als Rowwen Hèze op de Main Stage aan de beurt zijn. Beide politici engageren zich om er te tappen voor de festivalgangers.