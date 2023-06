KV Kortrijk legt buur Harelbeke in tweede helft over de knie

KV Kortrijk werkte zijn tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding af in het Forestierstadion van Harelbeke. De eerste verloor het van Wervik, nu leken de spelers de match anders aan te pakken. In het vroege begin stuurde kapitein Massimo Bruno Mbayo het straatje in. De flankspeler kwam alleen voor de Harelbeekse doelman en twijfelde niet. Vroege voorsprong voor de eersteklasser.

Het leek een eenvoudige namiddag te worden voor KVK. Avenatti verdubbelde de score al snel, maar Harelbeke scoorde via Berlaen de aansluitingstreffer. Net voor rust maakte Van Mol de gelijkmaker.

Na de koffie stuurde coach Akpala een ander elftal het veld op. Ervaren spelers als Messaoudi, Henen en Challouk maakten hun aantreden. Die eerstgenoemde trof meteen raak, 2-3. Decoene zag de Algerijn diep lopen en verstuurde een subtiele pass. Het verliep vlotter voor de Veekaa. Enkele minuten later trof belofte Naït-Birrou raak met een knap doelpunt, 2-4. Harelbeke-coach Stijn Meert stuurde rond het uur een aantal nieuwe spelers tussen de lijnen, maar die konden niks meer aan de achterstand veranderen. Integendeel de uitploeg liep nog uit tot 2-5 en 2-6. Henen en Messaoudi tekenden voor de laatste twee doelpunten.

KVK had het in de eerste helft lastig, maar kende geen problemen in de tweede vijfenveertig minuten. De volgende afspraak is woensdag in en tegen Oudenaarde.