Ex-kolonel Roger Housen: “Wagner maakt geen schijn van kans”

Het Wagner-huurlingenleger van Jevgeni Prigozjin rukt in sneltempo op naar Moskou. Toch gelooft ex-kolonel Roger Housen niet dat ze enige kans maken om de stad binnen te trekken. Voor Prigozjin zelf is het einde verhaal nu Poetin hem niet langer een hand boven het hoofd houdt.

Een maand geleden kondigde het Kremlin de successen van Wagner in Bachmoet aan. Maar sindsdien kreeg het huurlingenleger geen nieuwe opdrachten meer en begon Jevgeni Prigozjin wild om zich heen te schoppen. Onder meer de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe moest het ontgelden. Tot nu toe kon hij altijd op vriend Poetin rekenen om hem een hand boven het hoofd te houden. Maar dat is nu gedaan. Hij heeft een rode lijn overschreden door zich met zijn leger tegen Rusland te keren, de breuk is definitief.

“Het is einde verhaal voor Prigozjin”, zegt Housen. “Het is ofwel de kogel ofwel een enkele reis naar een strafkamp in Siberië.”

Dat Wagner zaterdag zo snel is opgerukt richting Moskou, is volgens Housen volkomen logisch. “Het grootste deel van het Russische leger is ontplooid in Oekraïne. De grenstroepen bewaken enkel de grens en de territoriale troepen zitten verdeeld over het ganse grondgebied. Waar Wagner nu zit en snel oprukt, dat is in feite de grote leegte. Daar zijn gewoon geen troepen om hen te stoppen. Al vrees ik dat als Poetin straks opdracht geeft om de luchtmacht in te schakelen, de opmars snel zal gestopt worden. Want op de snelwegen die Wagner gebruikt, vorder je snel. Maar ben je ook erg kwetsbaar.”

Housen gelooft dan ook niet in een staatsgreep. Prigozjin overspeelt zijn hand, zijn troepen zijn niet sterk genoeg om Moskou in te nemen en zullen in de komende uren geconfronteerd worden met het reguliere Russische leger. De vraag is wat de huurlingen dan gaan doen.

“Vergeet niet dat het huurlingen zijn die vechten om den brode en niet om burgers die de wapens hebben opgenomen voor bepaalde idealen. Eens ze op een verdedigingslinie bij Moskou zullen botsen, vrees ik dat velen eieren voor hun geld zullen kiezen en zich overgeven in de hoop amnestie te krijgen. Of dat ze gewoon op de vlucht zullen slaan.”

Ex-kolonel Roger Housen zegt dat Wagner geen kans maakt om Moskou binnen te trekken. — © Sven Dillen

Dat had Prigozjin beter zelf ook gedaan, zegt Housen. Naar Afrika vluchten, waar hij tot voor de oorlog actief was. “Maar zo zit hij blijkbaar niet in mekaar. Hij voelt zich in zijn eer gekrenkt door het Kremlin en heeft voor de vlucht vooruit gekozen. Dat is zijn karakter. Maar hij zal zelf ook wel beseffen dat dit het einde is voor hem”, denkt de ex-kolonel.