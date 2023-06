Lotto Dstny verschijnt met “kwalitatief stevige ploeg” op BK in Izegem: “Direct erbij zijn is de boodschap”

Arjen Livyns liep onlangs een breukje op in de pols en moet verstek geven voor het BK van zondag in Izegem. Voor de rest komt Lotto Dstny op volle getalsterkte naar de ‘Pekkerstad’ afgezakt en daarnaast is er nog Axel De Lie van het Lotto Dstny Development Team.

Deze laatste zijn jongere broer, Arnaud, komt eveneens aan de start. De sprinter doet dat echter zonder enige ambitie. Hij is net herstellende van een zware val tijdens de eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke, toen De Lie in Abbeville tegen het asfalt kwakte.

“Had Arnaud De Lie honderd procent fit geweest, dan had hij kunnen wedijveren met de andere rappe mannen zoals Gerben Thijssen, Jasper Philipsen, Wout van Aert en Tim Merlier. Maar dat is hij dus niet. Arnaud start om zijn team bij te staan. Het parcours dat we zondag krijgen is niet dat van een zware klassieker. Er staat wel driemaal de passage over de Kemmelberg op het programma, maar in principe ligt dat stuk veel te ver van de eindmeet. Wij hebben een stevige ploeg aan de start. Niet alleen kwalitatief maar ook kwantitatief”, geeft sportdirecteur Nikolas Maes mee.

LEES OOK. Tim Wellens moet alsnog forfait geven voor het BK Wielrennen van zondag

“Die lus met driemaal de Kemmelberg zal sowieso cruciaal zijn voor het verdere verloop van het BK”, gaat Maes verder. “Natuurlijk verwacht ik daar hommeles. Diverse renners en zeker de toppers zullen zich daar willen tonen. Wij moeten daar zeer attent zijn. Komt er een groepje los van de rest, dan moeten we mee zijn. Is dat niet het geval, dan kunnen wij misschien nog terugvallen op andere ploegen die ook niemand mee hebben in de kopgroep. Maar dat is het plan B. Direct erbij zijn is de boodschap en dan heb je geen problemen. Ik denk niet dat we naar een echte massasprint gaan. Wij hebben de topfavoriet voor de titel niet in de ploeg, maar we starten wel met renners als Jasper De Buyst en Florian Vermeersch om er nog maar twee op te noemen.”