Zanevska knokt zich in drie sets naar hoofdtabel Bad Homburg

Maryna Zanevska (WTA 92) heeft zaterdag de hoofdtabel van het WTA-toernooi in het Duitse Bad Homburg (gras/259.303 dollar) bereikt.

In haar kwalificatieduel vloerde ze de Duitse Lena Papadakis (WTA 333) in drie sets: 7-6 (7/5), 3-6 en 6-3 luidde het verdict na 1 uur en 56 minuten tennis.

De 29-jarige Belgische met Oekraïense roots heeft momenteel één WTA-titel in haar bezit. In 2021 stak ze de concurrentie de loef af in het Poolse Gdynia.