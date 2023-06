Nieuw gerucht over toekomst Romelu Lukaku: ‘Chelsea maakt vraagprijs bekend’

Volgens de Italiaanse krant is het standpunt van de Blues duidelijk over Lukaku: hij moet vertrekken deze zomer en moet hen minstens veertig miljoen opleveren. De Rode Duivel heeft nu twee concrete bestemmingen voor volgend seizoen. Al-Hilal wilt Lukaku graag inlijven en biedt hem een monstercontract aan waardoor hij dertig miljoen per seizoen kan gaan verdienen in Saoedi-Arabië. De andere optie is een verlengd verblijf in Milaan. Al wordt een transfer naar Inter, dat de Belgische spits graag wilde lenen, steeds gecompliceerder. De nerazzurri hebben namelijk niet de financiële middelen om dergelijk bedrag uit te geven aan Lukaku en daarom is volgens de Gazzetta stadsrivaal AC een realistischere piste.

© AFP

Alhoewel Lukaku al aangaf niet voor de rossoneri te willen spelen, alsook niet naar Saoedi-Arabië te willen verkassen, zal zijn geliefkoosde Inter uiteindelijk misschien toch het onderspit moeten delven in de transfersaga. AC Milan heeft wel de financiële kracht om veertig miljoen neer te tellen voor ‘Big Rom’. De rood-zwarten verkochten zo pas middenvelder Sandro Tonali voor zeventig miljoen aan Newcastle United. Gaat de Italiaanse club een deel van dat saldo gebruiken om Lukaku naar hun kant van Milaan te halen?

De Rode Duivel blijft vooralsnog wachten op een concreet voorstel van Inter, maar gaf wel aan dat de nerazzurri stilaan hun charmeoffensief mag opdrijven. Anders zal Lukaku genoodzaakt zijn ook zelf uit te kijken naar andere mogelijkheden.