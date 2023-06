Demi Vollering wint na sterke solo in Sittard en kroont zich tot Nederlands kampioene

153 kilometer kregen de elite en beloften dames vandaag voor de wielen geschoven. Na de start in Valkenburg werden de rensters op de proef gesteld op klimmetjes zoals de Wolfsberg, Loorberg en Kruisberg. Na zeventig kilometer koersen begonnen ze vervolgens aan vier lokale rondes van ruim achttien kilometer lang. De finish lag een paar honderd meter na een kort, maar krachtig klimmetje (zo’n 300 meter tegen 9%). Wie volgde Riejanne Markus op als Nederlands kampioene?

Na 20 kilometer konden we nog geen noemenswaardige aanvallen noteren, maar op de Kruisberg brak de koers wel open. Na veertig kilometer versnelde wereldkampioene Annemiek van Vleuten. Enkel Demi Vollering kon gelijke tred houden. Het duo scheurde het peloton uiteen en liep een halve minuut uit op zeven achtervolgsters. De warmte en het stevige parcoursbegin zorgden voor een ware slijtageslag.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Jumbo-Visma bleef niet bij de pakken zitten en zette zich voorop in het peloton. Van Vleuten en Vollering beslisten dan ook om hun voet van het gaspedaal te halen. Lang wachten op een nieuwe aanval was het niet. Na 65 kilometer, net voor het ingaan van de plaatselijke rondes, demarreerden Eva Van Agt en Esmee Peperkamp. Het peloton liet begaan en dikte terug aan, waardoor de voorsprong van het duo vooraan op een bepaald moment uitliep tot meer dan vier minuten. Misschien toch maar handjes aan het stuur in het peloton, dames?

Hoe lang wachtte het peloton af?

De favorieten hadden er lang geen erg in en keken de kat uit de boom. Op 55 kilometer van de meet schakelde het peloton dan toch een versnelling hoger. Langzaam maar zeker slonk de voorsprong van het leidersduo, dat uiteindelijk aan het begin van de laatste ronde werd gegrepen. Demi Vollering, die al een hele namiddag gretig aan het koersen was, ging erop en erover. De renster van SD Worx fietste een voorsprong van ruim veertig seconden bij elkaar. Annemiek van Vleuten wist dat er iets moest gebeuren en nam zelf het initiatief. Het peloton werd alsmaar kleiner door haar tempoversnelling, maar de wereldkampioene kwam niet dichterbij. Vollering was niet te stoppen en kwam in Sittard solo over de streep. De 26-jarige werd zo voor de eerste keer in haar carrière Nederlands kampioene.