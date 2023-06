Prinses Delphine opent pop-upboetiek voor kunstenaars in Maasmechelen Village: “Onzekerheid bij jongeren doorbreken”

Van 24 juni tot eind augustus is Maasmechelen Village helemaal van prinses Delphine van Saksen-Coburg (55). De boodschap achter de samenwerking: omarm imperfectie. Zaterdagmiddag opende ze plechtig de vernissage van de eerste editie van The Creative Spot

The Creative Spot is een tijdelijk pop-upboetiek dat dient als een platform voor veertien kunstenaars. Het project loopt tot eind juli. “Hier heb ik een jaar aan gewerkt”, zegt Delphine. “De sociale media maken de jongeren onzeker waardoor ze zich losers noemen. Ik wil dat doorbreken. Iedereen is uniek. Dit is mijn belangrijke boodschap”.