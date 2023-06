Extra politie tegen ‘baldadige toeristen’ in Knokke: “Maar overlast is méér dan blote bovenlijven”

In Knokke-Heist kreeg men sinds corona een pak extra “klanten”, al zorgen die vaak voor overlast. — © IF

De politie van Knokke-Heist zet dit weekend extra mensen in om de toeristische drukte op te vangen. De reden? Tropische temperaturen, en een aantal meldingen van overlast de voorbije weken, vaak over Noord-Franse bezoekers. “Bepaalde doelgroepen zorgen voor extra verontwaardiging bij andere mensen”, zegt korpschef Steve Desmet, die dat onveiligheidsgevoel wil aanpakken.

Dat Noord-Franse toeristen voor verontwaardiging zorgen in Knokke-Heist, is geen nieuw gegeven. In het verleden stelde wijlen burgemeester Leopold Lippens al dat ze de badgasten liever kwijt dan rijk waren, omdat er regelmatig overlast gemeld werd. Dat begon toen in de zomer van 2020, op het moment dat reizen met het vliegtuig moeilijk werd door corona.

Specifiek opgetrommeld voor toeristische drukte

“Op hittedagen trekken veel inwoners van de Belgische en Noord-Franse grootsteden naar de midden- en oostkust, wellicht door de versnelde bereikbaarheid via de A11 en de heel erg strenge toegangsregels bij recreatiedomeinen in het binnenland”, legt het gemeentebestuur uit in een mededeling. En de komst van die vele bezoekers gaat al te vaak gepaard met blote bovenlijven, geluids- en verkeersoverlast en andere baldadigheden. En dus ook ergernis bij inwoners en andere badgasten. Een bloot bovenlijf - op de Zeedijk en het strand mag het wél - levert in principe een GAS-boete tot 350 euro op.

Lawaaioverlast

Omdat er de afgelopen weken veel meldingen van overlast binnenkwamen, staan de politiediensten dit weekend éxtra op scherp. Want de tropische temperaturen kondigen een enorme drukte aan. “We gaan extra mensen inzetten die zich focussen op de toeristische drukte, en de overlast die daarmee gepaard gaat. Nieuw is dat zij niet worden weggeroepen voor andere dagelijkse interventies”, bevestigt korpschef Steve Desmet. “We willen zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld, om iedereen een veilig gevoel te geven. Overlast wordt te vaak verengd tot blote bovenlijven. Het gaat ook vaak om lawaaioverlast, parkeeroverlast of andere strafbare feiten.”

Onveiligheidsgevoel

“Iedereen paraat!”, klinkt het dus in de mededeling van de gemeente. “De lokale politie en het gemeentebestuur hebben een specifieke procedure ontwikkeld om op zulke topdagen extra mensen en middelen in te zetten, maar ook om specifieke opdrachten uit te voeren op vooraf gedefinieerde plaatsen, verkeersassen en hotspots. Dat moet leiden tot een versterkte blauwe aanwezigheid op het terrein, en een handhavende politie die bepaalde strafbare gedragingen kordater kan aanpakken.”

Nultolerantie

Eerder deze week vroeg het Vlaams Belang al om een nultolerantie én om overlast meteen te beboeten, iets wat ook op de gemeenteraad van 29 juni besproken wordt.

Noord-Franse bezoekers zijn zeker niet de enige bezoekers die soms overlast veroorzaken, maar volgens korpschef Desmet worden zij wel het vaakst geviseerd in Knokke-Heist. “Bepaalde doelgroepen zorgen voor extra verontwaardiging bij andere mensen”, zegt hij, “die dan ook sneller een gevoel van onveiligheid ervaren. En daar willen we iets aan doen. Vandaar die extra zichtbaarheid op straat.”