Acrog-Tormans wint ploegentijdrit in Vuelta al Besaya: Aless De Bock is de nieuwe leider

De talentvolle Acrog-Tormans-ploeg uit Balen heeft in de derde rit van de juniorenkoers Vuelta al Besaya de ploegentijdrit gewonnen. Onze landgenoten waren 15 seconden sneller dan het Spaanse MMR-Academy. Door de zege is Aless De Bock de nieuwe leider in het algemene klassement, met nog één etappe te gaan.

Door de zege in de ploegentijdrit van Acrog-Tormans is Aless De Bock de nieuwe leider in het klassement. Ploeg- en landgenoot Jasper Schoofs staat tweede, op negen seconden. Zondag staat de slotetappe op het programma.

La Vuelta al Besaya wordt gezien als dé grote koers voor junioren. Zo werden o.a. Carlos Rodriguez en Juan Auyso in het verleden daar ontdekt. De enige Belg die de juniorenkoers tot dusver kon winnen, was Joris Wagemans in 2006.