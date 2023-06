Nu ook het nummer twee uit de Giro: Geraint Thomas trekt dit najaar net als Roglic naar de Vuelta en “enkel om er te presteren”

In de afgelopen Giro was hij erg dicht bij de eindwinst, maar in het slot moest Geraint Thomas het roze toch nog aan Primoz Roglic laten. Iedereen dacht dat het zijn laatste kunstje was in een grote ronde, maar de Welshmen trekt dit najaar naar de Vuelta. Dat vertelde Thomas in zijn podcast Watts Occurring, als antwoord waarom hij het Brits kampioenschap aan zich voorbij laat gaan. “Ik pas voor de Britse kampioenschappen omdat ik begonnen ben aan mijn voorbereiding op het WK wielrennen en de Ronde van Spanje”, klonk het bij de Ineos-renner.

Maar Thomas ziet de Vuelta niet als uitblaasronde op het einde van zijn carrière. “Ik ga niet naar de Vuelta om gewoon maar mee te doen, ik trek enkel naar Spanje om te presteren”, is hij duidelijk.

Straks ook Evenepoel?

En zo komt er nog een grote naam op de startlijst van de Vuelta. Naast Roglic en Thomas richt trouwens ook het Spaanse wonderkind Juan Ayuso (vorig jaar 3e) zijn blik opnieuw op zijn thuisronde. Nu ontbreekt enkel ene Remco Evenepoel nog om het feestje compleet te maken. Daarover moet de titelverdediger nog een beslissing nemen. “Over 2 weken beslissen we wat we doen. Het is zeker geen neen, maar ook geen ja”, zei de wereldkampioen bij ons na het BK tijdrijden.