EUROPESE SPELEN. Tafeltennisser Cédric Nuytinck bereikt achtste finales na knappe remonte

Opnieuw een nieuwe dag op de Europese Spelen in Polen, met opnieuw veel Belgen in actie. Volg hun prestaties en andere opvallende gebeurtenissen vanuit Krakau via deze pagina!

Tafeltennisser Cédric Nuytinck bereikt achtste finales na knappe remonte

Cédric Nuytinck (ITTF 121) heeft zich zaterdag op de Europese Spelen in het Poolse Krakau geplaatst voor de achtste finales van het tafeltennistoernooi bij de mannen. De 30-jarige Nuytinck won in de eerste ronde van de hoofdtabel met 4-3 van de Portugees João Pedro Ferreiro Geraldo (ITTF 37). Hij verloor de eerste drie sets maar pakte daarna de volgende vier. Het werd 8-11, 10-12, 4-11, 11-8, 11-9, 11-4 en 11-7 na 53 minuten.

Om door te stoten naar de kwartfinales, moet Nuytinck voorbij de Kroaat Andrej Gacina (ITTF 27) of de Sloveen Deni Kozul (ITTF 134). Later op de dag komt ook Adrien Rassenfosse (ITTF 94) in actie in de Hutnik Arena. Hij treft in de zestiende finales de Zweed Kristian Karlsson (ITTF 21).

LEES OOK. Tomas Van Den Spiegel wordt gecoöpteerd lid in Uitvoerend Comité FIBA Europe

Taekwondoka Raheleh Asemani verliest in eerste ronde

Taekwondoka Raheleh Asemani heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales in de klasse tot 57 kilogram. Asemani, het vierde reekshoofd, verloor in de eerste ronde (achtste finales) in Krynica-Zdroj tegen de Hongaarse Luana Marton (N.13) met 1-2. Al de overige taekwondo-rondes in de klasse tot 57 kilogram, tot en met de finale, staan later zaterdag op het programma.