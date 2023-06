Everzwijnen peuzelen kippenstal leeg in Houthalen. — © Chris Nelis

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Afgelopen weekend hebben everzwijnen in de Kuipershofstraat in Houthalen twee kuikens, vier kippen en een haan opgepeuzeld. Om aan de dieren te geraken, hebben ze het hok omgeduwd. De eigenaars zijn aangedaan: “We durven onze kinderen niet meer in de tuin te laten spelen.”