Sven Mary en Walter Damen brengen samen een boek uit: “Hoe lang is levenslang?” — © Kris Van Exel

In tijden van Youtube-fenomenen als Acid en populistische politici op Tiktok die de onwetende jeugd ophitsen, maken strafpleiters Walter Damen (51) en Sven Mary (51) de eerlijke staat op van Justitie. “Er is geen klassenjustitie in dit land, wel ongelijkheid.”