“Dronken” vrouw klimt uit attractie in Disney World en schreeuwt naar andere bezoekers

Een vrouw heeft in pretpark Disney World wat tumult veroorzaakt. In de attractie ‘Gran Fiesta Tour’ besloot de dame doodleuk uit haar bootje te springen en te schreeuwen naar de andere bezoekers. Kort nadien verliet ze de attractie via de nooduitgang.

Uit veiligheidsoverwegingen werd de attractie tijdelijk stilgelegd. “De dame schreeuwde en probeerde te vechten met de mensen in het bootje achter haar”, schreef de maker van de beelden op Tiktok. “De kinderen waren bang van haar, en ze maakte iedereen kwaad.” Op de beelden valt bovendien te horen hoe een van de inzittenden eist om de security te bellen.

Uiteindelijk ging de vrouw, die volgens de ooggetuige “dronken” was, er via de nooduitgang vandoor. Of ze al dan niet een sanctie heeft gekregen voor haar gedrag, is onduidelijk.

(kmlo)