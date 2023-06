Tomas Van Den Spiegel wordt gecoöpteerd lid in Uitvoerend Comité FIBA Europe

Tomas Van Den Spiegel zetelt voortaan als gecoöpteerd lid in het Uitvoerend Comité van FIBA Europe. Twee andere Belgen, Stefan Garaleas en Koen Umans, zitten in de permanente commissies van de Europese basketfederatie.

De 44-jarige voorzitter van de ULEB (Union of European Leagues of Basketball) nam vrijdag deel aan een eerste vergadering in Ljubljana, in de marge van het EK vrouwenbasket, in het gezelschap van de leden die werden verkozen voor een nieuw mandaat (2023-2027) en voorgezeten door Jorge Garbajosa, die tot voorzitter werd gepromoveerd. De Spanjaard, een voormalig NBA-speler, kreeg op 21 mei de voorkeur boven de voorzitter van de Franse basketfederatie, Jean-Pierre Siutat.

Van Den Spiegel, zelf in het verleden basketter, krijgt er zo een functie bij. Sinds 2018 is hij CEO van Flanders Classics en hij zal toetreden tot de raad van bestuur van voetbalclub RSC Anderlecht.

Stefan Garaleas, de secretaris van Basketball Belgium die vorige maand een plaats in de raad van bestuur van FIBA Europe kreeg, werd bevestigd als lid van het financiëncomité, waarvan hij de voorbije acht jaar ondervoorzitter was. Koen Umans, de manager van de Belgian Cats en secretaris van Basketbal Vlaanderen, zal zetelen in het comité voor vrouwenbasket.

De voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA, Aleksander Ceferin, opende de bijeenkomst vrijdag in de Sloveense hoofdstad. Tijdens de vergadering werd de invulling van de vicevoorzitters en van de leden van de verschillende commissies en werkgroepen goedgekeurd.

Samen met Van Den Spiegel zullen drie vicevoorzitters deel uitmaken van het elfkoppige Uitvoerend Comité: de Sloveen Matej Erjavec, de Roemeense Carmen Tocala (die ook voorzitster is van het vrouwencomité) en de IJslander Hannes Jonsson.