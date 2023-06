Een Grand Slam judo om snel te vergeten: Matthias Casse verliest in Mongolië al in eerste ronde

Matthias Casse heeft zaterdag niet veel plezier beleefd aan de Grand Slam in de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar. De 26-jarige Antwerpse judoka moest in de eerste ronde in de categorie tot 81 kilogram meteen zijn koffers pakken.

Casse kwam voor het eerst in actie sinds zijn zilveren medaille in mei op het WK in Doha. Hij was in Mongolië eerste reekshoofd in afwezigheid van zijn grote rivaal, de Georgiër Tato Grigalashvili, die Casse klopte in de finale in Doha. Onze landgenoot kon zijn status als reekshoofd in Ulaanbaatar niet inlossen en verloor in de eerste ronde tegen de 28-jarige Japanner Kenya Kohara.

Casse stond als enige Belg op de deelnemerslijst in Ulaanbaatar. Hij deelde vooraf mee dat de Grand Slam niet zo belangrijk voor hem was. “Eigenlijk ben ik vrij moe”, klonk het in aanloop. “De afgelopen weken heb ik zwaar getraind, ik ga dit toernooi vooral aangrijpen om nieuwe zaken uit te proberen. Ik ga open judoën, om nadien te bekijken wat er moet verfijnd worden. Het is ook een kans om een competitie af te werken en een kleine piek te hebben tussen het WK en de Masters, het volgende grote doel.” Veel nieuwe zaken zal hij dus niet meer kunnen uittesten...