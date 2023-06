Emma Vanderheyden verslaat zus Bente en staat in halve finale op tornooi GT Tessenderlo

Maud Vandeputte is de tegenstander van Emma Vanderheyden in de halve finale Dames 1. — © Vel

Nanou Thys haalde het van Fleur Kellens en speelt in de halve finale tegen Roos Karremans of Esther Willems.

Bij de heren 2 is Lennert Theunckens de enige Limburger in de halve finale. Joren Stevens, Kristof Leysen en Tom Van Nooten komen allemaal uit de Kempen. Joris Godelaine (25 pt) speelt in eigen club finale heren 4. Vorige week was hij de beste bij de heren 5 in Paal.